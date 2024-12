Fcu, in funzione la linea elettrica da Sant’Anna a Città di Castello

Da ieri è entrata in funzione della linea elettrica da Sant’Anna a Città di Castello, una tappa storica verso la completa riattivazione della ex Fcu da Terni a Sansepolcro. L’annuncio è dell’ex assessore regionale alle Infrastrutture, Enrico Melasecche. "La concretezza dell’Umbria del fare prosegue la sua marcia nella realizzazione degli obiettivi". "Infatti - spiega Melasecche in una nota della Regione - proprio ieri è stata messa in tensione la linea elettrica dalla stazione di Sant’Anna a Città di Castello, pietra miliare mai prima posta nella storia della Fcu, la gloriosa dorsale ferroviaria dell’Umbria. Semplicemente perchè le vecchie amministrazioni l’avevano realizzata ma, incompleta e abbandonata a se stessa nell’incuria, consentendo, senza la messa in tensione, furti di cavi di rame, procurando un danno incredibile alle casse pubbliche ben superiore al valore del rame che veniva fuso e venduto dai soliti noti che non possiamo nominare per non offendere il politicamente corretto. Sconsiglio – conclude – agli stessi malfattori di avvicinarsi da oggi ai cavi in tensione riacquistati e posti in opera, perché potrebbero avere brutte sorprese".