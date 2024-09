“Fashion Show Nid“, la moda del futuro a Perugia. Torna la sfilata con le creazioni di 26 giovani stilisti

La grande moda del futuro protagonista a Perugia in un classico delle sere di fine estate. Venerdì alle 21.30 torna sulla la scalinata di Palazzo dei Priori La XXIV edizione del “Fashion Show Nid“, tradizionale sfilata promossa dal Nuovo Istituto di Design di Perugia. Streetwear, prêt-à-porter, sportswear chic, jeanseria, maglieria e gran sera: la passerella nel cuore dell’acropoli vedrà la presentazione delle creazioni per uomo e donna dei 26 studenti più meritevoli del Corso triennale di formazione professionale di Moda del Nid.

Sono Lorenzo Ambrogioni, Sofia Testi, Valentina Santucci, Francesco Nardi, Gioia Cecconi, Pietro Fauner, Alice Marinelli, Rina Giori, Dafne Ontaneda, Beniamino Pierini, Caterina Pausini, Martina Mariucci, Leonardo Franceschet, Giada Pierri, Cristina Gallo, Maria Chiara Tenda, Maria Diaz del Pilar, Elsa Zela, Agnese Bici, Agnese Mari, Giulia Cecchetti, Chiara Ovidi, Sofia Massarelli, Rita Rosati, Viola Ferramola, Alessia Tancredi: talenti emergenti tra i 19 e i 25 anni, provenienti da tutta Italia e dall’estero, che hanno seguito l’intero processo produttivo di ciascun capo che verrà presentato venerdì, dall’ideazione fino alla realizzazione degli abiti e degli accessori. I progetti e le ultime collezioni realizzate dagli studenti saranno poi consultabili anche online, nel sito www.sfilatamodanid.it. Ospite d’eccezione della serata sarà Anselmo Baraghini, titolare del marchio Sportwear e Activewear Helm, il cui logo è nato proprio da un contest vinto dall’ex studente Nid Gabriele Ciotti. Partner dell’iniziativa anche Rossella e Gianluca Innocenti, titolari dell’azienda Erregi, il look di modelle e modelli sarà curato dei professionisti di Mitù by Wella Professionals. In questi anni la sfilata è stata sempre una vetrina per le eccellenze del territorio e un trampolino di lancio per molti diplomati dell’Istituto perugino