“Farmacia dei servizi“ baluardo della sanità. Oggi il convegno all’Oratorio del Crocifisso

La farmacia diventa snodo primario di servizi e polo della medicina territoriale. Oggi a Foligno, alle 19.30, andrà in scena l’associazione ‘Mondofarmacia’, che insieme all’Ordine dei Farmacisti di Perugia e al Comune di Foligno organizza un convegno che parlerà della riorganizzazione della sanità pubblica di prossimità e dei sempre più fondamentali servizi in farmacia. L’evento si svolge all’Oratorio del Crocifisso e sarà moderato da Raffaele Cerbini, medico chirurgo, docente della Business School de Il Sole 24 Ore. La serie degli interventi sarà aperta da Antonino Annetta, coordinatore di MondoFarmacia, il cui intervento riguarderà Il mondo variegato della farmacia: dall’assistenza farmaceutica a domicilio al farmacista di famiglia. Sarà poi la volta del dottor Filiberto Orlacchio, presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia, che parlerà de “Il giovane farmacista, elemento cruciale di una professione in evoluzione“. Il dottor Orlaccchio, anticipando i tratti del suo intervento di stasera, spiega: "La risposta possibile è l’innovazione digitale, occorre riorganizzare la struttura del servizio sanitario naziomnale attraverso la tecnologia. Obiettivo finale è la connected care, un ecosistema della salute disegnato attorno al cittadino, cui partecipino tutti gli operatori della sanità. Elementi essenziali per questa riorganizzazione saranno la prevenzione, la promozione di uno stile di vita sano, l’accesso appropriato ai servizi di cura, la telemedicina, l’intelligenza artificiale. L’innovazione non deve essere solo tecnologica, ma deve riguardare anche l’organizzazione e la disciplina normativa". Seguirà poi l’intervento di Bianca Maria Acanfora, farmacista consulente in ‘farmaca dei servizi’, che illustrerà il tema Formarsi nella farmacia dei servizi dopo la laurea. Chiuderanno la serie di interventi Dario Tramontano, audiometrista (La prevenzione dell’ipoacusia e la teleaudiometria in farmacia) e Franco Staino, ceo di Unichek (L’innovazione nella telemedicina. Health Cube).