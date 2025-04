“Extra Wine“, due giorni di eventi. Comune e commercianti per il centro

Fervono i preparativi in centro per gli allestimenti di Extra Wine, le iniziative collaterali che accompagnano per due giorni l’edizione 2025 di Only Wine Festival. Con l’impegno dei commercianti, domani e domenica sono in programma una serie di eventi (promossi dal Comune con il Consorzio Pro Centro) sull’enogastronomia nazionale e del territorio. "Extra Wine è pensato per far vivere il centro storico ai visitatori di Only Wine Festival, ma anche ai cittadini e alle famiglie tifernati che amano frequentarlo, con una serie di appuntamenti che offriranno opportunità diverse per apprezzare enologia e gastronomia. Per l’occasione predisposta una speciale illuminazione in centro storico al calar della sera", dice l’assessore Letizia Guerri insieme al presidente del Consorzio Pro Centro Flavio Benni. Nei bar e nei ristoranti iniziative a tema, menù, degustazioni speciali e momenti promozionali per testimoniare il legame forte con Only Wine (che si svolge da domani a lunedì nel giardino di palazzo Vitelli). Domani tutte le iniziative saranno proposte "nel rispetto del lutto nazionale proclamato per la scomparsa di Papa Francesco e quindi con particolari moderazione e sobrietà, che raccomandiamo anche a coloro che si ritroveranno nel centro storico", aggiungono Guerri e Benni. In piazza Matteotti sarà allestita un’area con una tensostruttura arredata, pensata come punto di ritrovo per i visitatori di Extra Wine: tra gli ospiti la foodblogger Monica Pannacci (sabato alle 18 per uno showcooking e alle 18.30 per la presentazione del libro “Provalo perché è buonissimo“, ma anche masterclass, ricette, speed wine con i migliori sommelier d’Italia, esperienze sensoriali e musica. Per gli speed wine l’appuntamento è domani alle 17 e alle 20. A tutti gli appassionati del buon bere il Circolo degli illuminati dedicherà, domani alle 20, una serata speciale con il Gran Gala. Domenica, sempre in piazza Matteotti, alle 10 i ragazzi dell’istituto Patrizi Baldelli Cavallotti presenteranno il Passito Annata 2018, vincitore del primo premio al recente Concorso Vinitaly degli istituti agrari e alle 11 la presentazione del progetto del Gal Alta Umbria “Locale è meglio!“. Lungo corso Vittorio Emanuele saranno allestiti punti di ristorazione attrezzati per lo street food, ma anche isole verdi arredate a tema e banchi di hobbisti. Domenica, dalle 18.30, i bar serviranno un Aperifritto. Il centro storico sarà blindato: la Polizia locale ha emesso un’ordinanza che vieta l’accesso dalle 7 alle 22 di domani e domenica nell’area tra Corso Vittorio Emanuele, piazza Matteotti e largo Gildoni.