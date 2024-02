Expo Casa L’abitare rispetta l’ambiente: "Innovazione, qualità e sostenibilità"

Arredare, costruire, ristrutturare: con Expo Casa, che torna all’Umbriafiere di Bastia dal 2 al 10 marzo, il concetto di casa sarà ancora una volta esplorato da ogni punto di vista per andare oltre il presente e verso il futuro dell’home living. Obiettivo, offrire soluzioni originali e adattabili ad ogni esigenza, coniugando la sicurezza e la sostenibilità

ambientale con il gusto estetico e il comfort. A raccontare tempi, modi e novità della quarantesima edizione dell’esposizione, Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio. "La manifestazione non si limita alla presentazione di un’ampia offerta di proposte per tutti gli ambienti della casa, ma è concepita come uno spazio di riflessione personale e collettiva in un contesto globale di cambiamenti ambientali. Abbiamo visto

evolversi il concetto di casa, da uno spazio fisico a un rifugio emozionale, e siamo fieri di essere stati protagonisti di questa trasformazione".

Anche per Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, quello raggiunto "è uno straordinario traguardo, anzi, per meglio dire, questi 40 anni devono rappresentare solo una tappa del percorso di Expo Casa". "Un evento, molto più di una fiera, un appuntamento di eccellenza che in quarant’anni - afferma Paola Lungarotti, sindaco di Bastia – ha anticipato le tante novità, sempre con l’attenzione alla sostenibilità dell’abitare". "Siamo pronti ad ospitare una delle manifestazioni storiche del centro fieristico di Bastia Umbria che quest’anno come vedrete ha molte novità", commenta Stefano Ansideri, presidente di Umbriafiere.

Si chiama inoltre “Le forme dell’abitare“ lo spazio culturale d’architettura inserito all’interno del programma che sarà curato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Perugia, che rinnova anche quest’anno il partenariato con l’Expo. La manifestazione è attenta anche a prevenire gli imprevisti domestici. I Vigili del Fuoco durante l’evento esporranno la “Casa degli errori”, uno spazio nel quale i visitatori potranno vedere alcuni tra i comportamenti più comuni e sbagliati che portano ad incidenti domestici.

Silvia Angelici