Ever, l’incubo è finito. Ritrovato a Bressanone

UMBERTIDE – "Ever è stato trovato". Il messaggio nel primo pomeriggio di ieri ha cominciato a rimbalzare di cellulare in cellulare, quindi sui social, per strada, nei bar, mettendo fine a giorni di attesa e di ansia. Ever Zambelli, il 39 umbertidese, che da domenica aveva fatto perdere le tracce e non rispondeva più al telefono è stato rintracciato a Bressanone, in Trentino-Alto Adige, dove avrebbe alcuni parenti. L’uomo, trovato dalla Polizia locale bressanese, era in buone condizioni fisiche, pulito e ben vestito, ma dovrà essere sottoposto ad alcuni controlli sanitari in via precauzionale. Grande la soddisfazione degli amici e di tutta la città, insieme alla gratitudine per le forze dell’ordine – in particolare va sottolineato l’impegno dell’Ufficio protocollo del Comune di Umbertide, dei carabinieri e della polizia locale umbertidese - che in questi giorni hanno lavorato senza sosta per riportare Ever a casa, Gratitudine espressa dalla rappresentante legale del 39 enne Simona Botticelli: "Ringrazio di cuore – dice il legale – tutti coloro che si sono attivati in questi giorni difficili. Grazie a tutte le forze dell’ordine, carabinieri, polizia locale, polizia di stato, Vigili del fuoco, quindi agli amici e ai giornalisti a tutti coloro che hanno permesso ad Ever di tornare a casa". Il 39 enne, nato in Salvador ma residente da anni in città è affetto da disagio psichico, fatto che non gli ha impedito una vita autonoma e serena. Molto empatico, amato dagli umbertidesi per la sua dolcezza e simpatia, è stato impegnato prima presso la Rocca Museo e adesso al cinema Metropolis ed ha anche scritto un bel libro di poesie dal titolo "Amore e libertà".

Pa.Ip.