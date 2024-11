Eurochocolate : "Montaggio stand. Negozi blindati"

E con l’inizio delle operazioni di montaggio iniziano anche le polemiche. Gli stand di Eurochocolate, in centro da venerdì 15 a domenica 24, portano un po’ di maretta soprattutto tra alcuni commercianti. "Stanno blindando i nostri negozi – tuona Paolo Mariotti, presidente del Consorzio Perugia in Centro, a nome dei colleghi – stand e gazebo accessori quest’anno ci sembrano particolarmente impattanti sulla città, anche per ragioni di sicurezza". Intanto il Consorzio ricorda che entro il 25, massimo 26 tutto dovrà essere smontato per fare spazio all’allestimento del Natale.