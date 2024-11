Energia pulita e ambiente

Si ricerca personale altamente motivato per ricoprire il ruolo di addetto alla consulenza in ambito del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale e contribuire al nostro impegno di indirizzare le aziende nel processo di sostenibilità e di efficienza energetica. E’ la proposta di Cna Umbria. I requisiti? "Se sei appassionato di cultura di sostenibilità aziendale ed efficienza energetica e desideri supportare le aziende al fine di ridurre l’impatto ambientale, questa potrebbe essere la tua opportunità ideale – spiega la Confederazione –. Responsabilità principali:

Identificare e sviluppare strategie e piani per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale.

Condurre audit energetici e valutare le attività aziendali per identificare opportunità di miglioramento. Collaborare con i team interni per implementare soluzioni e tecnologie sostenibili.

Monitorare e riportare i progressi verso gli obiettivi di sostenibilità aziendali. Contribuire a iniziative di educazione e sensibilizzazione ambientale all’interno dell’azienda. Rimanere aggiornato sulle migliori pratiche e le normative ambientali in continua evoluzione. Requisiti, formazione o esperienza in ingegneria ambientale, sostenibilità o discipline correlate; conoscenza delle tecnologie e delle pratiche per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale; capacità di condurre audit energetici e analisi ambientali; eccellenti abilità di comunicazione e relazione interpersonale; attitudine all’organizzazione e alla gestione dei dettagli; passione per la protezione dell’ambiente e il miglioramento delle prestazioni energetiche".