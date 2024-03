Emma in visita alla Comunità Incontro di Amelia

Amelia (Terni) 4 marzo 2024 -Visita di Emma Marrone a Molino Silla, sede centrale della Comunità Incontro. "Emma ha voluto fare visita, in forma privata, alla casa madre della Comunità Incontro Onlus ad Amelia - si legge in un post sulla pagina Fb della struttura di recupero fondata da don Pierino Gelmini _ .Una visita per conoscere la struttura terapeutica, incontrare e ascoltare le ragazze e i ragazzi impegnati nel percorso di recupero e far sentire loro la sua vicinanza". La cantante salentina è stata accolta dal coordinatore della Comunità Incontro, Giampaolo Nicolasi, con il direttivo e gli operatori della struttura. "Ti abbiamo ascoltata, abbiamo cantato insieme a te e ci siamo emozionati con la tua voce. Anche se la giornata è stata piovosa, con te a Molino Silla è uscito il sole. Grazie Emma per la tua visita e per il tuo supporto", così la Comunità Incontro. Sulla pagina Fb della struttura anche un messaggio video della cantante