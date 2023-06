Emergenza cellulari e alta-velocità Stradale, 160 multe lungo la E45

È emergenza alta velocità sulle strade perugine. Lungo le arterie cittadine, dove si moltiplicano le segnalazioni di passaggi a tutto gas se non vere e proprie gare, come sulla quattro corsie. Di conseguenza i controlli da parte delle forze dell’ordine si sono intensificati ulteriormente proprio su questo fronte. Con risultati che confermano come il fenomeno sia ben presente. La polizia stradale, per esempio, pattugliano le principali vie di comunicazione della provincia di Perugia, e in particolar modo la E45, ha rilevato, con autovelox e telelaser, 160 infrazioni per superamento dei limiti previsti. Complessivamente, l’attività di controllo messa in campo nel corso della scorsa settimana ha permesso di monitorare 316 persone e sottoporre a verifica 272 veicoli. Nell’ambito dei controlli, gli agenti della sezione di Perugia e dei distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago hanno accertato e contestato 352 infrazioni al Codice della strada. Continuano a essere le più frequenti quelle dovute all’utilizzo del cellulare durante la guida e l’utilizzo delle cinture di sicurezza. Particolare attenzione è stata rivolta poi ai mezzi pesanti, quelli adibiti al trasporto merci, sia d’immatricolazione nazionale che straniera. Un’attenzione particolare è stata poi indirizzata verso il trasporto di persone, quindi autobus, furgoni, camper in considerazione del notevole afflusso turistico conseguenza dei numerosi eventi di questi giorni, con l’obiettivo di monitorare il rispetto delle norme sul trasporto delle persone, al fine di assicurare la sicurezza dei passeggeri. Sempre in chiave sicurezza anche le verifiche l’osservanza delle norme che disciplinano la sistemazione del carico, la documentazione del materiale trasportato e il rispetto dei limiti di peso della merce che, nel caso di specie, ricorda la polizia stradale, non ammette tolleranze o franchigia. In questo caso sono state 114 le infrazioni rilevate e sanzionate dagli agenti della polizia stradale. Nel complesso, il bilancio delle verifiche effettuate, ha fatto registrare 598 punti decurtati complessivamente, con 5 patenti ritirate e un veicolo sequestrato.