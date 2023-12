Fermato con un nuovo tipo di ecstasy: il blue punisher. Maxi sequestro di droga

Perugia, 19 dicembre 2023 - I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Perugia hanno arrestato ieri pomeriggio, per il reato di detenzione di quantità ingenti di stupefacenti, un francese 59enne e un nigeriano 35enne residente a Perugia. Ai due uomini sono stati sequestrati oltre 3 chili tra eroina, cocaina e 1.000 pasticche di un nuovo micidiale tipo di ecstasy solo recentemente giunto in Italia, il 'blue punisher'.

Quello eseguito dai militari a Perugia, si legge in una nota, rappresenta forse il più consistente sequestro eseguito sul territorio nazionale della nuova micidiale droga. Davvero rilevante anche il valore economico dello stupefacente: una volta tagliata l'eroina e la cocaina avrebbero prodotto oltre 20mila dosi, per un valore su piazza di circa 1 milione di euro.

I militari, a seguito di segnalazioni giunte da parte dei residenti di Madonna Alta, avevano avviato il monitoraggio di un appartamento nel quartiere. Quanto ipotizzato dai cittadini ha trovato conferma nel blitz scattato quando è stata notata un'auto con targa francese avvicinarsi alla palazzina attenzionata: il conducente, parcheggiato il veicolo, è rimasto alcuni minuti nell'auto, scendendo solamente quando è stato raggiunto da un uomo uscito dal civico. Gli investigatori, intuendo che potesse trattarsi della consegna di droga, sono intervenuti bloccando il corriere e il nigeriano che gli si era avvicinato al finestrino. Una volta impedita ogni possibile via di fuga, i Carabinieri hanno bloccato i due ed avviato la perquisizione personale e veicolare rinvenendo all'interno di un contenitore buste di plastica contenenti 205 ovuli di stupefacente per un peso complessivo di oltre 3 chili in larga misura eroina.

Uno degli involucri conteneva invece 1000 pasticche di colore blu: dai primi accertamenti svolti lo stupefacente è risultato essere metanfetamina (Mdma) conosciuta come blue punisher, la droga sintetica più pericolosa, la pasticca più forte del mondo contenente cinque volte il principio attivo di quello presente nelle altre.

La pasticca, solo recentemente introdotta in Italia in quanto i primi sequestri sono stati eseguiti a Roma a partire dalla fine della scorsa estate porta impresso il logo del teschio, quello dell'antieroe Marvel ''The Punisher''. I due ora sono al carcere di Capanne.