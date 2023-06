Ecosuntek, ora i ricavi sfiorano il miliardo

GUALDO TADINO – Il bilancio di Ecosuntek spa è stato approvato con voto unanime dal cda dell’azienda guidata dal gualdese doc Matteo Minelli, leader fondatore ed amministratore delegato. Che ha avuto la soddisfazione di veder crescere le attività ed i successi dell’azienda, capofila di altre consociate. Il valore di produzione nel 2022 ha raggiunto i 906 milioni di euro, facendo registrare un’importante crescita economica del gruppo, caratterizzata dal consolidamento e dallo sviluppo del business in ambito energetico. Il patrimonio netto della società è di 10,5 milioni, contro i 9,8 milioni di euro dell’esercizio 2021. Nel 2023 si prevedono attività di ammodernamento, sviluppo ed efficientamento di impianti fotovoltaici, per far crescere nel prossimo triennio il portafoglio delle unità di produzione del gruppo. "Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2022 – ha detto il ceo Minelli- con ricavi che hanno sfiorato un miliardo di euro. Ci rende orgogliosi essere riusciti a mantenere una buona marginalità, in crescita nei valori assoluti. Continuiamo concentrandoci su qualità, innovazione e produttività sostenibili".

Alberto Cecconi