Ecco l’assemblea della montagna: "Così lo sviluppo partirà dal basso"

Battesimo ufficiale per “Assemblea della montagna - In alto“, l’associazione di associazioni che punta a far sentire come unica voce tutta l’area montana del folignate. Marco Vinicio Galli è stato individuato come nuovo presidente, Tonino Formica vice. Nel direttivo anche Marco Bazzucchi, Giacomina Maltempi, Moreno Corradetti, Luca Foglietta, Patrizia Simonetti, Valeria Simonetta, Pierluigi Mingarelli. "L’associazione – spiega il presidente Galli – riunisce sette proloco, sette associazioni e venti comunanze agrarie del folignate e addirittura una del sellanese. Vogliamo innescare un processo di sviluppo che parta dal basso". Tra i prossimi obiettivi: "Creeremo un gruppo tecnico - scientifico per redigere delle linee guida del nostro progetto". Diverse le attività già svolte: "Con l’aiuto del Laboratorio di scienze – continua Galli – nel 2023 abbiamo organizzato eventi per la Giornata internazionale dell’acqua e dell’aria. Per quest’ultima abbiamo addirittura ospitato l’astronauta Paolo Nespoli. L’idea è continuare su questa linea. Tra le parole chiave del nostro progetto di sviluppo per la montagna dovrà esserci ‘connessione’. Siamo consapevoli che alcuni servizi per la montagna non potranno ritornare. L’obiettivo però è puntare a una connessione internet all’altezza, altrimenti vedremo sfumare tutto quello che potrebbe arrivare, come la telemedicina o lo smartworking. Siamo in presenza di una situazione in cui già a partire da cinque chilometri dal centro storico, non c’è più internet stabile". La scadenza per presentare le linee guida è la Giornata dell’acqua.

Alessandro Orfei