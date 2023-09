Ecco “Largo del Cassero” a Perugia: scoperta targa per Sant’Antonio Abate

Da ieri lo spazio immediatamente fuori Porta Sant’Antonio, in cima a corso Bersaglieri e in prossimità dell’incrocio tra viale Sant’Antonio, via San Giuseppe e via Cialdini, ha un nome: Largo del Cassero di Sant’Antonio Abate. Lo segnala una targa scoperta alla presenza dell’assessore ai servizi civici e presidente della Commissione Toponomastica del Comune di Perugia, Edi Cicchi, di numerosi residenti di borgo Sant’Antonio ed esponenti dell’omonima associazione, tra cui il presidente Francesco Pinelli e il coordinatore Nicola Tassini. Hanno partecipato anche la Fanfara regionale dell’Umbria dei Bersaglieri, sezioni locali dell’Associazione nazionale Bersaglieri, rappresentanti dell’associazione Piume al vento di Umbertide. La cerimonia era inserita nelle celebrazioni per il XIV Settembre 1860 che si sono concluse proprio nel borgo perugino. Prima della intitolazione è stata inaugurata anche la Galleria di via del Pasticcio, che, grazie a un cofinanziamento comunale, ospita tre bacheche dedicate alla storia dell’antica Fortezza di Porta Sole. La richiesta di intitolazione era stata presentata al Comune dall’Aps Porta Pesa-Borgo Sant’Antonio in occasione del rifacimento del manto stradale di corso Bersaglieri. "Si compie un’altra tappa del percorso di scoperta e valorizzazione della storia del nostro borgo e della nostra città", ha detto Pinelli.