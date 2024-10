Ecco la squadra di Forza Italia. Romizi guida la lista, poi Morroni: "Noi, il perno del centrodestra"

La corsa a Palazzo Donini è davvero cominciata. Anche perché si vota tra poco più di un mese, il 17 e 18 novembre. E allora si muovono i partiti. Ad alzare il sipario è Forza Italia, che a Perugia ha organizzato l‘evento nazionale "La Forza del territorio", ovvero la Conferenza nazionale degli enti locali del partito. Alla due giorni in città hanno partecipato i vertici degli Azzurri, a cominciare dal ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani, e dal responsabile nazionale Enti locali, Maurizio Gasparri.

Si è parlato di temi nazionali e internazionali, ma inevitabilmente a tenere banco sono state anche (se non soprattutto) le elezioni regionali in Umbria. Tanto che proprio la convention perugina è stata l’occasione colta al volo dal partito, che nel corso della Conferenza ha annunciato la lista ufficiale dei candidati per quello che sarà il nuovo Consiglio regionale, davanti al portavoce nazionale Raffaele Nevi e alla leader provinciale Fiammetta Modena. I vertici di Forza Italia hanno ovviamente confermato il totale sostegno, insieme all’intero schieramento di centrodestra, a Donatella Tesei che si ricandida alla presidenza della Regione. "Saremo il perno della coalizione"

La lista per le regionali è aperta dal coordinatore umbro di Forza Italia ed ex sindaco di Perugia Andrea Romizi, seguito dal vicepresidente della Giunta uscente Roberto Morroni. In lista, tra gli altri, l’attuale capogruppo in Consiglio regionale regionale Stefano Pastorelli, la ex europarlamentare Francesca Peppucci, la presidente della Provincia di Terni e sindaca di Amelia Laura Pernazza, il sindaco di Todi Antonino Ruggiano, l’ex sindaco di Norcia Nicola Alemanno e il consigliere regionale del Patto Andrea Fora. Questo l’elenco completo dei candidati: Andrea Romizi, Roberto Morroni, Cecilia Adami, Nicola Alemanno, Caterina Domenichini, Andrea Fora, Barbara Goracci, Angelo La Rocca, Piera Lodovichi, Gianluigi Maravalle, Daniele Marcelli, Alessio Miliani, Elisa Pacioselli, Stefano Pastorelli, Francesca Peppucci, Laura Pernazza, Antonino Ruggiano, Monica Salciarini, Filippo Ugolini, Rachele Valcelli.

Nel corso della convention è stato anche affrontato il tema delle Province: "Come sono ora non funzionano – sostiene Forza Italia – Quindi bisogna rimandare le lancette indietro e tornare a province elettive, soprattutto perché sono gli amministratori che ci dicono che così come sono le cose non vanno".