Ecco gli ’Eroi del Gubbio’. Quattro targhe allo stadio per omaggiare i grandi

Quattro targhe per quattro personaggi che con la loro passione per i colori rossoblù, in vari modi, hanno sostenuto la Gubbio Calcio negli anni. È l’iniziativa di un comitato cittadino coordinato da Stefano Giammarioli che, sostenuto anche dall’A.S. Gubbio 1910, ha consegnato all’Amministrazione Comunale una richiesta accompagnata da firme di cittadini e tifosi approvata all’inizio di aprile. In particolare, si chiedeva la possibilità di apporre all’interno dello stadio comunale quattro targhe a ricordo di altrettanti indimenticati protagonisti della storia rossoblù.

Richiesta ovviamente approvata e così l’inaugurazione si terrà domani alle ore 18.30 proprio allo stadio “Barbetti”, ma in caso di maltempo si sposterà al park hotel “Ai Cappuccini”. A Giancarlo Brugnoni, imprenditore e amministratore del Gubbio dalla metà degli anni ’80, che ha coordinato il progetto e i lavori di adeguamento dello stadio per l’ottenimento dell’idoneità nell’estate 2011 dopo la promozione in serie B sarà dedicata la palazzina degli uffici e degli spogliatoi; a Giovanni Colaiacovo, imprenditore, sponsor dei rossoblù in più periodi fin dagli anni ’80, sempre in tribuna a seguire con passione la squadra e sostenitore delle iniziative della società sarà intitolata la tribuna; a Luigi Simoni, direttore tecnico ma anche allenatore, vero uomo di calcio che si è fatto apprezzare per la sua saggezza ed umiltà, ritagliandosi un ruolo da vero protagonista nella doppia promozione dell’A.S. Gubbio 1910 dalla C2 alla Serie B, la gradinata, mentre la curva sarà intitolata a Giuseppe Vispi, professore e imprenditore, presidente e copresidente rossoblù in periodi diversi dal 1970 al 1991quando si è ritirato, continuando però a seguire la squadra.

Con loro verranno ricordati gli eugubini che hanno legato il proprio nome, in ruoli dirigenziali e tecnici, ai colori rossoblù mostrando negli anni il proprio attaccamento e impegno. Inoltre, nell’occasione saranno presenti i familiari e sono attesi quattro testimonial che verranno coinvolti nella cerimonia alla presenza del presidente del Gubbio, Sauro Notari, e delle autorità istituzionali. L’invito si estende a tutti i tifosi e a tutti gli appassionati. Al termine della cerimonia è previsto un momento conviviale.