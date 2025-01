Ecco dove i fedeli potranno ricevere l’indulgenza giubilare

Entra nel vivo anche nella comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve l’anno del Giubileo, con le celebrazioni di apertura nelle chiese giubilari indicate dall’arcivescovo Ivan Maffeis, a partire dal 29 dicembre 2024 e fino al 28 dicembre 2025. Si tratta della cattedrale di San Lorenzo in Perugia, della concattedrale dei Santi Protasio e Gervasio in Città della Pieve, delle chiese parrocchiali di ciascuna delle sette Zone pastorali dell’Arcidiocesi: Regina della Pace in Santa Lucia a Perugia, Santa Famiglia di Nazareth in San Sisto, San Giovanni Battista in Magione, Santa Maria Maddalena in Ponte Valleceppi, San Giovanni Battista in Marsciano. I Santuari diocesani della Madonna dei Bagni in Casalina a Deruta, della Madonna delle Grondici in Tavernelle a Panicale, della Madonna di Lourdes in Montemelino a Magione, della Madonna della Misericordia in Ponte della Pietra a Perugia e le chiese presso l’Ospedale di Santa Maria della Misericordia in Sant’Andrea delle Fratte e dell’Opera Don Guanella in Montebello. In questi luoghi di culto - spiega l’archidiocesi - riceveranno l’indulgenza giubilare i fedeli che non potranno recarsi in pellegrinaggio a Roma, nelle quattro Basiliche papali.