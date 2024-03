Ecco chi sono i protagonisti

Gli alunni e le alunne delle classi IV A e IV B, scuola primaria “ Rodari” di Cospaia. Dirigente

scolastico: Elio Boriosi. Docenti tutor: Flora Bassini, Gabriella Trona. Direzione Didattica “F. Turrini Bufalini” San Giustino. In questa pagina gli studenti-reporter hanno raccontato l’esperienza fatta il sei febbraio in occasione della visita al Castello Bufalini, accompagnati delle insegnanti. Stupore per gli affreschi di una selle sale: forse il pittore nell’eseguire quei dipinti si è ispirato alla natura circostante o magari al giardino del Castello? Scopritelo, leggendo la nostra inchiesta.