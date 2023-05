E45 verso nord Blocco dei Tir sino a lunedì

SANSEPOLCRO – Continuerà fino a lunedì il blocco dei mezzi pesanti al confine tra Umbria e Toscana in E45 direzione nord. Per alleggerire il traffico e facilitare le operazioni di soccorso nelle aree colpite dall’emergenza maltempo, Anas ha temporaneamente istituito il divieto di transito ai mezzi pesanti sulla strada statale E45 tra Sansepolcro e Ravenna. In alternativa è possibile utilizzare l’autostrada A1. Il dispositivo già in vigore in questi giorni è stato prorogato fino alle 12 di lunedì 22 maggio. I mezzi pesanti sulla E45 in direzione nord sono deviati con uscita obbligatoria a Sansepolcro e possono proseguire sulla SS73 in direzione Arezzo-A1. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine. Ovviamente questa decisione è motivata dall’esigenza di alleggerire il traffico a favore dei mezzi di soccorso impegnati nelle operazioni nei luoghi alluvionati, ma anche per evitare che soprattutto i mezzi pesanti, si trovino in situazioni di disagio alla luce della pesante ondata di maltempo di questi giorni.

Nel territorio si organizzano anche iniziative di beneficenza. A favore delle popolazioni alluvionate oggi e domani a Città di Castello ci sarà anche una gara di solidarietà con la vendita di oggetti in ceramica creati dagli artigiani e artisti locali. Nel corso dei tanti eventi in programma durante ’Buongiorno Ceramica’, sarà possibile acquistare oggetti il cui ricavato verrà devoluto alla città di Faenza, dove ha sede l’Associazione Italiana Città della Ceramica (AICC). La raccolta di fondi avverrà su esposizioni al GIFT di via Mario Angeloni, nello Spazio Baldelli Arte di via Guelfucci, all’Accademia olistico-creativa Éntheos di palazzo Facchinetti in corso Vittorio Emanuele, nel punto vendita di Tela Umbra in via Sant’Antonio, ad Artè in via del Popolo e nello stabilimento di "Ceramiche Noi".