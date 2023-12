È qui la super-festa. In centro si brinda all’anno che verrà.... Musica e count-down

E’ qui la festa. Anche quest’anno si brinda in centro all’arrivo del nuovo anno. Questo grazie all’evento-spettacolo gratuito in piazza IV Novembre voluto dal Comune di Perugia. Il filo conduttore della serata, che ha come fulcro un palco- parallelepipedo dedicato all’artista Burri, è l’intrattenimento musicale "con allestimenti tecnici innovativi - anticipa l’assessore Gabriele Giottoli - in grado di creare un’esperienza immersiva e coinvolgente per cittadini e turisti e in particolare per i giovani. Sarà un capodanno della città e per tutta la città. Siamo infatti partiti dalle eccellenze del territorio per la parte organizzativa e dalla volontà di offrire un intrattenimento dedicato a un pubblico variegato. L’evento sarà anche un tributo all’artista Burri grazie alla struttura verticale ispirata al Grande Nero, custodito alla Rocca Paolina".

Lo spettacolo di questa notte sarà arricchito da effetti di luce e videoproiezioni su maxi schermi. Su commissione della Mea Concerti srl, infatti, è stato composto un gruppo tecnico-creativo, che include Atmo e Orizzonte Nove (per la parte strutturale), Core servizi e Sps Audio (per l’allestimento tecnico audio, luci e video), definendo un progetto video-luci innovativo per un palco “verticale”. Luci e animazioni video sono curate dal light designer Fabio Massimo Sunzini e dal video designer Walter Gismondi. E sul palco si esibiranno più dj, che propongono i successi di oggi fino ai classici natalizi. Chi sono? Goldsmith (hiphop) e Mr Mara - Size (Pop, Radio, Italiana), We love 2000 - Afterlife (hits only anni 2000), Mercoledì Rock - Roghers (rock and roll).

Intanto, l’assessore Luca Merli ricorda i divieti in vigore dalle 19 di oggi fino alle 2 di domani, così come previsto dalla legge nazionale per motivi di sicurezza. Al primo punto, c’è il divieto di vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine, nell’area del centro storico ricompresa all’interno della ztl, ricadente tra il varco di via Bonazzi, via Baglioni, via del Roscetto, via Battisti e via della Sposa, nonché nel tratto stradale Largo Cacciatori delle Alpi, via Masi, viale Indipendenza e piazza Italia.