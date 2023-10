È morto don Ubaldo Braccini, decano del clero diocesano

GUBBIO – Lutto nella chiesa eugubina; si è spento ieri monsignor Ubaldo Braccini, 95 anni, le cui condizioni di salute erano andate aggravandosi negli ultimi mesi, trascorsi proprio per questo nella Casa di riposo “Mosca”, nella cui cappella è stata allestita la camera ardente, aperta anche oggi. Ordinato sacerdote nel 1950, ha guidato le comunità di Sant’Andrea del Calcinaro e Torre dell’Olmo e per ben 64 anni (1955 al 2019), Torre dei Calzolari. Distinguendosi ovunque per zelo pastorale e per l’impegno per migliorare le condizioni di vita delle zone affidate alle sue cure. Significative le sue battaglia per la difesa degli allevatori dalle aggressioni di lupi e per l’ammodernamento della “Pian d’Assino” riepilogate nel libro “La strada della morte”.

Don Ubaldo è stato anche uno studioso ed un uomo di profonda cultura, cancelliere vescovile e archivista diocesano, autore di studi e pubblicazioni. Su tutti il volume “La mano di Sant’Ubaldo”. I funerali saranno celebrati domani 16 ottobre alle ore 10.30 nella chiesa di San Francesco.