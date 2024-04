È morta la moglie del patron Fiorucci. Partita rinviata

LAMA - Non si è giocato lo scontro-salvezza tra Lama e Spoleto, appaiate al penultimo posto. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, è purtroppo deceduta improvvisamente a 78 anni la consorte del presidente bianconero Elio Fiorucci, signora Maria Bianconi. Le dirigenze delle due società si sono subito messe in contatto per accordarsi sul rinvio di una gara che è di fondamentale importanza per entrambe le compagini e che perciò va affrontata nelle migliori condizioni fisiche e psicologiche. I funerali della signora Maria si terranno oggi alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Lama. Al presidente Elio Fiorucci, ai figli Enrico e Fabiola le condoglianze de “La Nazione”.