È Lorenzo Moretti a trionfare alla Quintanella 2023

E’ stato Lorenzo Moretti per il Rione Casebasse a trionfare nell’edizione 2023 della Quintanella di San Giovanni Profiamma. In classifica, poi, Mazzante, Cimabue, San Girolamo, Colle, Turri e Mulino. Quintanella che, nei giorni scorsi, ha ricevuto la visita del sindaco Stefano Zuccarini: "Sono stato ospite con grande piacere della Quintanella di San Giovanni Profiamma e ne sono rimasto davvero affascinato. Un campo pieno di bambine e bambini, coi loro genitori e familiari, ed un vasto pubblico di tutte le età. San Giovanni Profiamma si conferma una delle realtà più vive e vivaci di Foligno. "La Quintanella - continua il sindaco – è una grande occasione di aggregazione sociale, fondamentale per crescere le nuove generazioni in modo sano. Complimenti per la vittoria al cavaliere Lorenzo Moretti e grazie di cuore a tutti gli organizzatori ed i volontari, per il gran lavoro, e per dare anima a questo territorio e alla sua comunità. E grazie a tutti i bambini e a tutti i genitori, ai popolani ai figuranti, per averci fatto vivere belle emozioni". Si è conclusa così, con la Quintanella, anche l’ultima iniziativa agonistica della stagione. L’ultimo appuntamento dell’anno quintanaro sarà il 24 ottobre, con un momento celebrativo dove sarà consegnato anche il “Premio Metelli“ al ‘priore dei priori’.