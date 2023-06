E il festival si apre con la rivelazione Lucio Corsi

Ed è tutto pronto per l’edizione 2023 di “Moon in June“, il festival itinerante nei luoghi più suggestivi del Lago Trasimeno. Si inizia questo week-end con i concerti al tramonto all’Isola Maggiore di Tuoro, là dove tutto è iniziato, grazie all’intuizione di Sergio Piazzoli. “Moon in June“ si apre domani alle 19.45 con il debutto in Umbria di Lucio Corsi (nella foto), con la prima data del suo tour estivo. Classe 1993, Corsi è è una delle più interessanti personalità musicali della nuova generazione, capace di mescolare il cantautorato, al folk pop ed al glam rock in un sound figlio di interessi e influenze musicali estremamente diverse tra loro.

Sabato alle 18.45 si comincia con Daniela Pes: cantante, strumentista, musicista elettronica, nata in Gallura nel 1992, ha una voce e una sua musica che sfuggono alle classificazioni e contenitori predeterminati. Ha appena pubblicato il suo primo album, “Spira”, prodotto da Iosonouncane. A seguire, alle 19.45, toccherà a un duo di straordinari musicisti, Gabriele Mirabassi al clarinetto e Simone Zanchini alla fisarmonica, che spaziano dal jazz alla classica, fino alla musica latino-americana con composizioni originali e nel trattamento di celebri brani del repertorio brasiliano e statunitense. Domenica, prima di Diodato atteso alle 19.45, ci sarà in apertura, dalle 18, il live di “Hear & Now”, duo formato dai dj e produttori perugini Ricky L e Marcoradi. La loro esibizione sarà un’idea al lago Trasimeno, a cui sono dedicate due canzoni: “Trasimeno” e “Polvese”, accompagnati per l’occasione dal pianista Alessandro Deledda.