È festa a Ponte Felcino. Inaugurata la “nuova“ scuola dell’infanzia

Un edificio rimesso a nuovo, più sicuro dal punto di vista strutturale, migliorato sotto il profilo delle prestazioni energetiche e finalmente in grado di accogliere tutte le sezioni della scuola dell’infanzia di Ponte Felcino, per un totale di ottanta bambini dai 3 ai 5 anni. Si presenta così il Centro per l’infanzia “Fantabosco“ in via della Trota, dopo i lavori di risanamento conservativo, miglioramento sismico e adeguamento normativo, che sono stati conclusi in tempo per l’avvio del nuovo anno scolastico, a settembre. Una novità accolta positivamente dal quartiere, che non ha fatto mancare la sua partecipazione all’inaugurazione di ieri alla presenza del sindaco Andrea Romizi (nella foto), del vicesindaco Gianluca Tuteri, della dirigente dell’Unità operativa Edilizia scolastica, Monia Benincasa, del dirigente dell’Istituto comprensivo Perugia 14, Michele Baldassarri, e delle insegnanti.

Hanno partecipato anche l’assessore Edi Cicchi, il consigliere comunale Gino Puletti e rappresentanti di diverse associazioni locali. Numerosi i bambini con le loro famiglie, molti dei quali avevano aderito alla passeggiata proposta nell’ambito del Raduno Podistico Interregionale organizzato dall’Asd Podistica Ponte Felcino, in collaborazione con l’Istituto comprensivo e Casa Emmaus e il patrocinio, tra gli altri, del Comune, della Regione Umbria, della Provincia e dell’Endas.

"L’edificio – ha ricordato la dirigente Benincasa, direttore dei lavori relativi al plesso - è costituito da due corpi di fabbrica monopiano realizzati in tempi diversi (1972 e 1975-76). Fino all’inaugurazione del nuovo Centro per l’infanzia di Villa Pitignano, l’immobile ospitava due sezioni della scuola per l’infanzia Fantabosco (I.C. 14) e l’asilo nido comunale La Giostra, mentre altre due sezioni della scuola per l’infanzia, per mancanza di spazio, erano da anni collocate nella vicina scuola primaria di Ponte Felcino. In vista del definitivo trasferimento del nido nel nuovo edificio di Villa Pitignano, l’amministrazione ha quindi deciso di operare una generale ristrutturazione del plesso, anche in vista della riunione della scuola dell’infanzia".

Il progetto è stato finanziato con fondi comunali per un importo di 680mila euro. Il sindaco Romizi ha ricordato infine che il Comune è proprietario di cento scuole e in nove anni sono stati realizzati interventi sostanziali su quaranta plessi, con un investimento di oltre 70 milioni.