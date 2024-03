È emergenza sicurezza: "Polizia e carabinieri senza risorse sufficienti"

TERNI "Polizia e carabinieri non hanno energie sufficienti per poter controllare il territorio in maniera adeguata". Così il sindaco Stefano Bandecchi in un video di Tag24 Umbria diffuso sulla pagina Fb del primo cittadino. "Coi vigilantes abbiano controllato le proprietà del Comune - così il sindaco - ma purtroppo non abbiamo avuto autorizzazioni da Prefettura e Questura di poter ampliare e diventare utili a loro, coordinandosi con loro. Spero che Terni non perda un’altra opportunità con i nuovi 40 vigili urbani che stanno arrivando e che mi auguro siano integrati nella sorveglianza perché polizia di Stato e carabinieri non hanno energie sufficienti per controllare il territorio in maniera adeguata, basti vedere la serie di attacchi che l’area sta subendo. Ho dato anche disposizione di chiedere alla Prefettura almeno tre camionette dell’Esercito qui su Terni, perché la sicurezza è indispensabile per una città attrattiva". "La guardi di finanza mi ha detto - aggiunge Bandecchi _ che i sequestri sono passati da 40 chili l’anno a oltre 400 chili, quindi un po’ di droga in più gira a Terni e ne fanno uso in molti". Esercito? "Proposta strampalata" secondo il Pd. "Stanno dilagando i furti. Le proposte strampalate con l’uso dell’Esercito già avanzate e poi fallite nell’ultima consiliatura a guida Lega, non servono- così il gruppo consiliare dem –. La sospensione delle prove concorsuali per la polizia locale, senza dividere le quota per gli idonei ad altri concorsi e quella per i candidati allo svolgimento, ha dimostrato come spesso agli show non fanno seguito azioni concrete, ma errori".

Ste.Cin.