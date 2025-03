Duomo, distacco dalla Loggia. Transennata la Cattedrale

SPOLETO Cadono detriti dal parapetto della loggia del Duomo, transennato l’ingresso alla Cattedrale ma regolarmente consentito l’accesso ai visitatori. Vigili del fuoco, carabinieri, agenti della polizia municipale e tecnici nel tardo pomeriggio di venerdì sono stati costretti ad intervenire fuori dal Duomo a causa del distacco di un elemento dalla loggia che sovrasta il portico. A renderlo noto è la Curia arcivescovile, che spiega come "verso le 18.30 si è staccato, probabilmente a causa delle piogge di questi giorni, un piccolo frammento del parapetto della loggia sovrastante il portico della Cattedrale di Santa Maria Assunta". Non si sono verificati incidenti e non ci sono danni a terzi. Sul posto sono comunque intervenute le forze dell’ordine insieme ai tecnici del Comune di Spoleto e al coordinatore dell’area tecnico-amministrativa della Diocesi spoletina – nursina, geometra Simone Desantis per effettuare un sopralluogo ed attivare subito le operazioni di messa in sicurezza al fine di tutelare l’incolumità pubblica. Fortunatamente non sono emersi particolari problemi: l’area sottostante quella interessata dal distacco è stata transennata e l’accesso alla chiesa è regolarmente consentito a fedeli e turisti. L’Archidiocesi di Spoleto – Norcia fa quindi sapere che "in accordo con gli enti preposti, provvederà quanto prima al pronto intervento per la riparazione del danno e alla verifica dell’intero parapetto della loggia del Duomo".