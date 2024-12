Due appartamenti per l’autonomia

TERNI - In via papa Giovanni XXIII sono stati aperti ieri i due appartamenti dell’Ater, ristrutturati con fondi Pnrr. Il progetto riguarda la presa in carico di 12 beneficiari inseriti in un percorso finalizzato all’autonomia e alla formazione professionale e lavorativa. I beneficiari sono stati individuati attraverso un avviso pubblico emanato dal Comune di Terni in qualità di Ente capofila della Zona Sociale 10. L’Avviso pubblico rimarrà aperto fino al 31 dicembre 2024 salvo proroghe. Il progetto intende promuovere la realizzazione di interventi personalizzati al fine di favorire e sostenere l’autonomia delle persone con disabilità e la permanenza nella comunità territoriale, migliorare l’autonomia della persona attraverso l’attivazione di soluzioni abitative rispondenti alle sue ability, favorire l’inclusione socio-lavorativa attraverso la costruzione di progetti personalizzati mediante lo strumento del tirocinio extracurriculare sulla scorta delle normative vigenti. Le risorse destinate al progetto ammontano a 715.000.00 euro.