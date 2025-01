Droga nascosta tra le mozzarelle: denunciato 60enne

TERNI Droga nascosta tra mozzarelle e formaggi: denunciato dai carabinieri un venditore di latticini a domicilio. Si tratta di un sessantenne laziale, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Una pattuglia dell’Arma ha fermato per un normale controllo un furgone recante l’insegna di un’azienda di latticini della provincia di Latina, il cui conducente ha dichiarato di trovarsi a Terni per effettuare varie consegne a domicilio di mozzarelle ed altri prodotti caseari. L’uomo, pregiudicato, si è dimostrato insofferente al controllo, che i carabinieri hanno quindi approfondito. Nel furgone, all’interno della cella-frigorifero, nascosti tra le confezioni in polistirolo, sono stati rinvenuti oltre 70 grammi di hashish, suddivisi in quattro panetti. Il sessantenne è risultato anche in possesso di una dose di cocaina ed uno spinello. Per lui è così scattata la denuncia, oltre alla richiesta alla Questura della misura di prevenzione del divieto di ritorno a Terni.