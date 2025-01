Doveva essere ai domiciliari. Era in giro, con due dosi di... farina

Pochi giorni prima era stato sorpreso a rubare in supermercato di via Trasimeno Ovest dove, secondo quanto ricostruito dalla polizia, era entrato dopo aver forzato una porta d’ingresso con gli arnesi che gli agenti gli avevano trovato.

Doveva essere agli arresti domiciliari e, invece, gli agenti impegnati in attività di controllo a Fontivegge, lo hanno incontrato e riconosciuto all’Ottagono. Lo hanno avvicinato per identificarlo e si trattava proprio del 29enne brasiliano che doveva essere ai domiciliari.

Perquisendoli gli agenti hanno avuto un’altra sorpresa. Nelle tasche del giovane, infatti, hanno rinvenuto due bustine termosaldate con dentro della polvere bianca. Delle dosi di droga da spacciare? Apparentemente sì. Ma una volta sottoposta a verifiche più approfondite, quella polvere è risultata essere solo farina. Confezionata in quella maniera così ben identificabile chissà per quale ragione.

Se per il ritrovamento delle bustine gli agenti non hanno avuto ragione di procedere, hanno proceduto con l'arresto per evasione del 29enne che a suo carico ha già diversi precedenti per reati contro il patrimonio.