“Dossier“ infrastrutture. Zuccarini incontra Salvini

Il dossier infrastrutture del Comune sulla scrivania del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Ieri al Ministero il vicepremier ha incontrato il sindaco Stefano Zuccarini. Sul tavolo la Variante Intermedia Sud e lo Svincolo di Scopoli. Al ministro è stata anche evidenziata la criticità relativa allo svincolo su un tratto stradale sullaFlaminia in San Giovanni Profiamma (c.d. svincolo MetalMicanti). "Dal ministero - riferisce il dicastero - c’è l’impegno di approfondire i dossier che scontano ritardi dovuti alle precedenti gestioni e di intervenire nell’interesse dello sviluppo infrastrutturale della città e sicurezza dei cittadini". All’incontro erano presenti anche l’onorevole Augusto Marchetti e gli assessori Michela Giuliani, Decio Barili, Agostino Cetorelli e Riccardo Meloni. Di Scopoli si era parlato qualche giorno fa in un’assemblea proprio a Scopoli con Zuccarini e l’assessore regionale Enrico Melasecche. "ll cronoprogramma ha subito rallentamenti a causa degli ulteriori accertamenti richiesti dalla Soprintendenza, ad ogni modo, nel corso del mese di febbraio verranno affidate le ulteriori indagini archeologiche e quelle riguardanti la eventuale bonifica di ordigni bellici nel terreno interessato, per procedere all’avvio dei cantieri di lavoro entrò metà del 2025", aveva detto il sindaco.