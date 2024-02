“Don Matteo 14“. Ultimi ciak, in tv da fine marzo

SPOLETO - Ultimi giorni di riprese per Don Matteo 14 e inizia il conto alla rovescia verso la messa in onda della prima puntata. Il secondo blocco delle riprese dopo quello di settembre, imprevisti permettendo, dovrebbe terminare sabato e in questi giorni il set si sposterà tra Sant’Eufemia (la chiesa di Don Massimo), l’ex museo civico e palazzo Leti Sansi. Per agevolarne il regolare svolgimento delle riprese il Comune ha disposto una serie di modifiche al traffico: dalle 8 alle 18 di oggi e domani è in vigore il divieto di sosta in via Walter Tobagi, nel primo stallo adiacente via Duomo. Lo stesso provvedimento, domani dalle 7 alle 16, riguarderà piazza della Signoria. In archivio la seconda fase delle riprese è partito il conto alla rovescia verso il debutto in tv previsto inizialmente per giovedì 28 marzo. Rimane invece da definire la questione della consegna delle chiavi della città ai protagonisti e al produttore della serie tv.