Domenica al museo con ingresso gratuito e iniziative speciali Oggi musei e parchi archeologici statali offrono ingresso gratuito grazie all'iniziativa del Ministero della Cultura. Numerose attività e visite guidate in programma in diversi luoghi dell'Umbria, tra cui premiazione di concorso letterario e mostre speciali. Un'occasione per scoprire e apprezzare il patrimonio culturale della regione.