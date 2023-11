“Dolci d’Italia“, evento di punta. Record di presenze e di fondi

“Dolci d’Italia“ evento di punta del 2023. Il Comune di Spoleto con un’apposita delibera di Giunta ha reso nota la ripartizione del budget destinato ai grandi eventi del 2023. L’ente ha investito circa 100mila euro per finanziare dieci grandi eventi. La somma ammonta complessivamente a 97.500 euro e i contributi vanno da un minimo di 4500 a un massimo di 40mila. La manifestazione che ha ottenuto il contribuito più sostanzioso, 40mila euro appunto, è stata “Dolci d’Italia“ organizzata da Epta Confcommercio che circa un mese fa ha registrato, ancora una volta, un record di presenze. È invece in corso e terminerà oggi Eat, Enogastronomia a Teatro, proposta da AC Company, evento su cui l’amministrazione ha voluto investire 15 mila euro. Altra manifestazione autunnale, finanziata con 10mila euro, è “Spoleto Jazz Season“ organizzata dell’associazione “Visioninmusica“. Alla Settimana internazionale della Danza 2023 di Eventart sono destinati 6.200 euro, la 57esima Corsa dei Vaporetti dell’Associazione Vaporetti Spoleto percepisce 5mila euro, mentre a Strumenti e Musica “Festival Italian Accordion Culture“, la SpoletoNorcia in mtb (S.S.D La SpoletoNorcia) Campionato mondiale Enduro (Moto Club Spoleto), Visioni d’Autore (Immaginazione Società cooperativa) sono stati destinati 4.500 euro. Per chiudere il Memorial Francesco Cesarini (Bici Club Spoleto) prevede un finanziamento di 3.300 euro.

La Giunta comunale oltre ad approvare l’elenco dei finanziamenti per i grandi eventi, nel corso della seduta, ha definito anche gli importi riguardanti il bando (di imminente pubblicazione) per la concessione di contributi o vantaggi economici ad “Enti, associazioni o altri organismi“. La dotazione finanziaria è pari a 32 mila euro ed i fondi verranno erogati alle attività che ricadranno in determinate categorie: sportive, ricreative e del tempo libero (8.000); socio-aggregative, di impegno civile e umanitario e di prevenzione del disagio sociale (6 mila); culturali e celebrative (6 mila); di promozione delle relazioni internazionali e sviluppo turistico (5.000); di tutela e valorizzazione dell’ambiente (2.500); per lo sviluppo di politiche giovanili (2.000); educative e scolastiche (1.000); di valorizzazione, sensibilizzazione, informazione finalizzata allo sviluppo economico ed alla promozione della cultura imprenditoriale (1.000); per la promozione della conoscenza dell’identità e della memoria locale (1.000). A breve la pubblicazione del bando.