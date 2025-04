Diverbio tra ragazzine finisce in rissa

FOLIGNO Rissa al Luna Park la sera della domenica di Pasqua finisce con due feriti e sette denunce, tra cui due minorenni. Ad innescare la baruffa proprio le ostilità tra due ragazzine, al Parco giochi di via dei Mille. Un diverbio sull’“autoscontro“ è trasceso, con tanto di minaccia finale per aspettarsi fuori a fine giro e regolare i conti. Peccato però che all’appuntamento si siano presentate anche i parenti delle due contendenti. Sette persone in totale che hanno iniziato a darsele di santa ragione, con qualcuno nella zona che ha chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato, che hanno identificato le sette persone coinvolte nella rissa. Di queste cinque maggiorenni, poi le due minori. Due le persone ferite che sono state soccorse dal 118, una delle due ragazzine e un parente dell’altra protagonista della scazzottata. Per la minore si parla di una prognosi di 5 giorni, mentre una donna si è vista attribuire una prognosi di 15 giorni a seguito delle lesioni riportate. Il commissariato folignate sta lavorando per ricostruire l’accaduto nel dettaglio. Tutti i protagonisti sono stati denunciati e ora spetterà alle autorità giudiziarie – la Procura presso il tribunale dei minorenni di Perugia e quella ordinaria di Spoleto – ricostruire il tutto e muovere le eventuali contestazioni. Il Luna Park è da sempre molto frequentato, ancor più nel periodo pasquale. Per questo il gesto di violenza, consumatosi in un orario di grande frequentazione, ha lasciato stupefatti i cittadini che hanno assistito e che, fortunatamente, hanno anche chiamato la polizia.