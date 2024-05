Discesa di Casaglia "Tratto pericoloso. E con la pioggia ennesimo incidente"

Casaglia ha un tratto viario pericoloso; nonostante le ripetute segnalazioni deiresidenti la strada che dal civico cimitero scende fino a raggiungere Ponte Valleceppi rappresenta un costante rischio per gli automobilisti. Anche nei giorni scorsi, sotto l’incessante pioggia, una ragazza trentenne a bordo di una Citroen si accingeva a percorrere la ripidida discesa. Ad un certo punto, causa displuvio delle acque piovane che avevano reso scivoloso il manto stradale con i detriti, tra terra e residui della vegetazione, nonostante la giovane automobilista andasse piano, il mezzo si è spostato, slittando, verso il lato destro della carreggiata. Cosí facendo, salendo sul margine del greppo, il veicolo si è poi ribaltato rimanendo per fortuna sulla propria corsia. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale e dell’ambulanza. È stato difficoltoso, in quello specifico punto, il lavoro dei Vigili del Fuoco per la rimozione del mezzo che ha implicato la chiusura al traffico, nei due sensi di marcia, per molto tempo causando una lunga fila alle auto che sopraggiungevano nei due sensi di marcia. "Strada maledetta -commenta un cittadino - in quanto non essendo in sicurezza e rappresentando uno dei tratti viari di accesso alla città, la percorrenza di molti automobilisti richiede necessariamente una costante manutenzione. Uno dei punti, segnalato come ad alto rischio, è tra l ‘altro il tratto dove è posizionato il semaforo. Con il fogliame, la scarpata adiacente, senza protezione e guard rail, diventa un punto ancora piú pericoloso".