Dipendenti comunali 200 in assemblea: "Rinnovo del contratto"

Comune di Perugia: 200 lavoratrici e lavoratori in assemblea con la Fp Cgil. "Serve un rinnovo del contratto nazionale che difenda il potere d’acquisto. Un aumento di 30 euro netti in busta paga è una “miseria”, inaccettabile soprattutto alla luce dell’inflazione che colpisce il potere d’acquisto dei redditi". Questi i temi dibattuti in assemblea, alla presenza di circa 200 dipendenti del Comune, delle segretarie Desiré Marchetti, Donatella Renga, Patrizia Mancini e del coordinatore Fp Cgil per il Comune Marco Migliosi.