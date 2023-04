Dipartimenti: ecco come sono stati suddivisi tra il capoluogo e la Conca

Ecco la riorganizzazione dei Dipartimenti. Emergenza: a Perugia e Terni sono previsti Anestesia e rianimazione, pronto soccorso e medicina d’urgenza, con in più a Perugia la struttura complessa dedicata alla specialità cardio-toracico vascolare. Il dipartimento di Medicina generale e specialistica prevede a Perugia e Terni dermatologia, malattie infettive, nefrologia, gastroenterologia e endoscopia digestiva, geriatria, endocrinologia e malattie del metabolismo; solo a Terni medicina interna e malattie vascolari e medicina interna e traslazione; a Perugia invece medicina interna, medicina del lavoro e reumatologia. Chirurgia generale, specialistica e oncologica: a Perugia e Terni ci saranno chirurgia maxillo-facciale, ortopedia e traumatologia e clinica urologica (a Terni anche uroginecologica). Solo a Perugia chirurgia generale e gastroenterologica, due chirurgie generali differenziate per patologia d’organo, chirurgia plastica; solo a Terni chirurgia della mano, chirurgia digestiva e d’urgenza e chirurgia generale e endocrinochirurgia. Dipartimento materno infantile: a Perugia e Terni ci saranno ostetricia e ginecologia, pediatria e la terapia intensiva neonatale. Solo a Perugia invece clinica ostetrica e procreazione mediamente assistita, oncoematologia pediatrica e chirurgia pediatrica (presente anche a Terni con affluenza funzionale). Per il dipartimento oncologico a Perugia e Terni: oncologia, radioterapia, anatomia patologica e radioterapia; solo a Perugia l’ematologia e l’immunotrasfusionale. Per tutta l’area cardio-toracico-vascolare previste in tutte e due gli ospedali cardiochirurgia, cardiologia e chirurgia vascolare; solo a Perugia cardiologia e fisiopatologia cardiovascolare, pneumologia e Utir e chirurgia toracica. Quanto neuroscienze e organi sensoriali a Perugia e Terni neurochirurgia, oculistica, otorino; solo a Perugia unità spinale unipolare e psichiatria e solo a Terni neurologia e stroke unit. Infine la diagnostica: un solo laboratorio di analisi a Terni, con microbiologia a Perugia. Radiologia interventistica, medicina nucleare, neuroradiologia in entrambi; solo a Perugia patologia clinica ed ematologia, mentre solo a Terni immunoematologia e trasfusionale.