Dietro le quinte. L’invito ai sindaci, i selfie sul palco e il tour finale

I sindaci, con ampia distesa di fasce tricolori, sono già compostamente seduti alle 10, mentre in sala si aggira Emanuele Prisco, sottosegretario agli interni e leader regionale di Fratelli d’Italia. Schierati al completo pure i parlamentari umbri del centrodestra. Tutti con lo sguardo all’indietro, verso l’ingresso che dovrà varcare Giorgia Meloni. Che però si fa un po’ attendere come si conviene a una star. La premier supera la soglia del padiglione 8 di Umbria Fiere alle 11.08, con una quarantina di minuti di ritardo rispetto all’orario annunciato, dopo essere atterrata in elicottero al ’San Francesco’ insieme al ministro Raffaele Fitto. Ad annunciarla gli applausi che arrivano da fuori. Poi la passerella, in verità assai sobria, per raggiungere il palco. Semplice e minimalista anche quello: un tavolo, un microfono e il leggio con il logo del centro fieristico, nulla più. Giorgia Meloni sorride, stringe qualche mano e a passo svelto si accomoda in prima fila per ascoltare le parole della presidente della Regione, Donatella Tesei.

Vestita con pantaloni chiari e un semplice maglione largo, unica concessione qualche luccichìo di strass, la premier prende poi possesso del microfono. Racconta di Italia, Umbria, Mediterraneo. Elogia il lavoro dei sindaci e, in cambio, si prende l’inevitabile e voluta interruzione a base di applausi. Alla fine del discorso e dopo la firma del Patto per la coesione e lo sviluppo, con tanto di abbraccio e bacio a Tesei, Giorgia Meloni si toglie anche l’ultimo velo di formalità. "Cari sindaci – dice al microfono – se volete potete salire, così facciamo una foto di gruppo". Da lì, l’incontro a Umbriafiere diventa un breve ma intenso happening. Tutti – fasce tricolori in testa – circondano la premier per un selfie, una foto ricordo, una stretta di mano. Sembra restare un pò in disparte, invece, Margherita Scoccia, candidata a sindaco di Perugia per il centrodestra, voluta proprio da Fratelli d’Italia. Poi Meloni scende dal piccolo palco e va a fare un rapido giro tra gli stand del padiglione 8 di Umbriafiere, dove è in corso la quarantesima edizione di Expocasa. La segue Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio, che continua a ripetere: "Che bel regalo ci ha fatto oggi, la premier...".

R. Bor.