Diciottenne scomparsa da giorni. La mamma: "Aiutatemi, ho paura"

"Non so cosa pensare, ho paura". A parlare è la mamma di Nchama, detta Rosalinda, diciottenne scomparsa dall’ abitazione dove vive con i genitori nella notte tra il 16 e 17 novembre. La sparizione è stata denunciata dalla donna ai carabinieri, che indagano per allontanamento volontario. Originaria della Guinea, Rosalinda ha compiuto 18 anni lo scorso agosto e ha raggiunto la mamma a Terni nel maggio precedente. "Il suo cellulare è staccato, non ha soldi, parla male l’italiano e non ha altri parenti in Italia, non conosce nessuno – racconta la madre –. Io sono arivata qui nel 2011, avevo 23 anni e lei 3. Rosalinda è stata sempre in Guinea con i miei parenti, ma quando la mia mamma è morta allora l’ ho fatto venire a Terni. Purtroppo anche io devo dire di conoscerla poco". La signora è un’operatrice sanitaria in una casa di cura, era al lavoro nella notte della scomparsa. Rosalinda è iscritta alle scuole serali dell’Itt. Un unico sospetto sull’allontanamento: "Le ripetevo in continuazione di studiare e imparare l’italiano. Lei vuole fare l’infermiera, così l’ho spronata, le ho fatto vedere tutti i miei libri. Insomma le dicevo che ora che è in Italia deve darsi da fare, che siamo sole e che la nostra famiglia è lontana". Il sospetto è che la ragazza, che avrebbe manifestato difficoltà nel percorso scolastico appena cominciato, possa essersi sentita per questo sotto pressione, decidendo quindi di allontanarsi . La mamma ha spiegato ai carabinieri di aver contattato i compagni di classe della figlia, gli unici a suo dire con cui la ragazza era in contatto, ma anche da loro non è arrivata alcuna notizia utile al rintraccio. Il telefonino di Rosalinda risulta staccato già dalla serata di venerdì 16, quando avrebbe provato a contattarla un compagno di scuola. Anche i parenti in Guinea Equatoriale non hanno avuto contatti con la giovane. "Sono giorni ormai che non ho alcuna novità", conclude la mamma. La scomparsa di Rosalinda è stata rilanciata anche dal sito on line della trasmissione “Chi lha visto?“. "Nchama detta Rosalinda, 18 anni, originaria della Guinea Equatoriale, vive a Terni con i genitori – si legge – Tra la sera del 16 novembre e la mattina del 17 si è allontanata. Ha con sé i documenti e il cellulare che risulta spento (è senza il caricabatterie). Parla spagnolo e un po’ di italiano".

