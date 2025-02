FOLIGNO Individuati i balordi che qualche mese fa danneggiarono il portone di Palazzo Candiotti. I carabinieri della Compagnia hanno denunciato due persone, un 36enne e un 47enne del luogo, ritenute responsabili di danneggiamento aggravato. L’evento alla base dell’attività di polizia giudiziaria condotta dai militari, si è verificato a fine ottobre 2024, quando i due, nella notte e per futili motivi, hanno forzato, danneggiandolo, il portone del palazzo storico Candiotti di proprietà del Comune di Foligno. I militari hanno individuato e denunciato gli autori del fatto all’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Spoleto, in particolare grazie all’analisi dei filmati estrapolati dall’impianto di videosorveglianza del Comune. Anche in questo caso, dunque, si rivela fondamentale il sistema di telecamere predisposto dall’amministrazione che ha installato nel centro storico un vero “grande fratello“ di telecamere, monitorate dalla sede della polizia locale, dove è stata collocata la centrale operativa. Le telecamere di videosorveglianza si erano rivelate fondamentali, per esempio, anche nell’individuazione dell’omicida di Salvatore Postiglione, visto che avevano ripreso l’assassino uscire di casa in centro e recarsi all’appuntamento con il monopattino, indossando i guanti.