Delegazione in visita ai Musei Vaticani

SPOLETO In cento dall’Arciocesi di Spoleto Norcia ai Musei Vaticani per un’importante giornata di formazione. Ad accompagnare catechisti, insegnanti di religione cattolica e qualche persona impegnata nelle varie comunità parrocchiali è stato l’arcivescovo Renato Boccardo (nella foto), con la professoressa Battistina Vargiu, direttore dell’ufficio diocesano per l’insegnamento della religione cattolica, e la dottoressa Sabrina Guerrini, direttore dell’ufficio catechistico diocesano. I partecipanti, divisi in due gruppi che si sono alternati, hanno partecipato alla visita guidata del reparto di antichità cristiana dei Musei con il professor Umberto Utro, curatore proprio di questo reparto e docente di Letteratura Patristica e Iconografia Paleocristiana alla Pontificia Università Lateranense. Hanno poi visitato la Pinacoteca Vaticana e la giornata si è conclusa con la visita alla Cappella Sistina.