Delegazione del Comune a Bruxelles per i lavori promossi dall’Anci

Anche una delegazione del Comune di Terni, con l’assessore Mascia Aniello, è presente a Bruxelles per le quattro giornate di studio e di approfondimento inserite all’interno del workshop che rientra nel progetto Comuni in Europa, promosso da Anci Umbria e Cal Umbria, organizzato in collaborazione con Aiccre (associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa) e con la Confederazione delle autonomie locali, con il sostegno di Regione Umbria.

Il primo giorno di lavori (martedì) la delegazione umbra ha fatto tappa presso la sede di Bruxelles della Regione Umbria, la mattina del giorno dopo si è spostata al Comitato Europeo delle Regioni per poi andare nel pomeriggio al Parlamento Europeo. Ieri il gruppo si è spostato alla Commissione Europea, per condividere le progettualità scaturite dalle varie aree tematiche del percorso Comuni in Europa.

I lavori si chiudono oggi al Consiglio Europeo con due incontri di approfondimento sul ruolo e azione del Consiglio e delle agenzie di sviluppo regionali.