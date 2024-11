Danz’Week Competition, al via la quarta edizione. Quattro giorni di grande danza e cultura

È partita ieri la quarta edizione di Danz’Week Competition a Gubbio. L’evento internazionale di danza e cultura, voluto e ideato Cecilia Monacelli, direttrice di Danz’Art, e organizzato con il coreografo e insegnante internazionale Afshin Varjavandi, vuole fondere formazione, spettacolo, arte visiva e letteratura. "Il nostro obiettivo – ha spiegato Cecilia Monacelli – è che tutti questi aspetti siano proposti in modo trasversale, affinché l’uno possa enfatizzare l’altro, così da cercare di attrarre l’attenzione reale dei giovani, con un particolare riguardo alle avanguardie e ai nuovi linguaggi del corpo e della danza. Ma Gubbio Danz’Week 2024 non sarà solo workshop e concorso: l’edizione di quest’anno ha infatti per titolo "Iocisono • iamhere": l’arte, la cultura, la danza diventano strumenti per sentirsi "presenti", non un’etichetta per creare divisioni e sotto-gruppi ma un modo per sentirsi parte dell’insieme, o più semplicemente, della società". Della presenza di ballerini e ballerine dall’Ucraina ha parlato l’assessore Colaiacovo, ringraziando gli organizzatori: "E’ bello – ha spiegato – sapere che per cinque giorni Gubbio sarà anche uno spazio di serenità per i ballerini di Kiev, che qui potranno trovare respiro tornando a occuparsi solo di danza e mettendo da parte, almeno per un po’, le follie della guerra. Grazie anche per questo, è di conforto sapere che la nostra città sarà per loro rifugio e luogo di ritrovata pace". La quattro giorni di danza si concluderà domenica 24 novembre con il Gala delle ore 16 al quale parteciperanno ospiti internazionali e durante il quale verranno effettuate le premiazioni. L’evento è patrocinato e realizzato con il Comune di Gubbio, il sostegno della Fondazione Perugia e la collaborazione dello CSEN-Perugia (riconosciuto da Sport e Salute e da CONI). Federico Minelli