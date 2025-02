Dalla matematica alla droga: arrestato prof

SAN GIUSTINO (Perugia)Insegnante di mattina, pusher nel tempo libero: la doppia vita di quello che solo all’apparenza era un tranquillo professore di provincia è stata svelata dall’indagine degli uomini delle Fiamme Gialle di Città di Castello (Perugia). Un uomo di 52 anni residente a San Giustino, professore di matematica in una scuola media di Arezzo, è stato arrestato con accuse legate allo spaccio di droga. Stando ai numeri: circa duecento gli episodi di spaccio documentati nelle indagini in pochi mesi, un quantitativo di coca venduta di circa un etto, per un valore complessivo di almeno 10mila euro. Una dozzina di persone sono finite nei guai insieme a lui: hanno dai 30 ai 50 anni, vivono nella zona tra Umbria e Toscana e sono clienti più o meno abituali segnalati alle prefetture di Perugia e Arezzo come assuntori. Chi lo conosce bene non aveva mai minimamente sospettato che dietro quella tranquilla vita da prof si potesse nascondere ben altro.

Invece la sua casa di San Giustino era piuttosto trafficata: un via vai sospetto monitorato per settimane dai finanzieri. Il sistema di vendita era piuttosto rodato e viaggiava via whatsapp con messaggi in codice per gli ordini, poi gli appuntamenti per il ritiro intorno a casa dove in ultimo si è fatta trovare la Finanza. L’arresto in flagranza di reato mentre cedeva una dose di coca a un uomo di 40 anni in un locale nei pressi della sua abitazione a San Giustino che è stata poi perquisita: trovati un bilancino, sostanze da taglio e denaro contante. Stavolta i conti del professore non sono tornati.