Da San Casciano nuova luce per Perugia etrusca

Non si arrestano gli echi dell’eccezionale scoperta dello scorso novembre a San Casciano dei Bagni quando sono state riportate alla luce 24 statue in bronzo e cinquemila monete, databili tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo. La scoperta, effettuata dal team guidato dall’archeologo Jacopo Tabolli, ha legami con il territorio umbro visto che alcune iscrizioni riportano il nome della famiglia Velimna di Perugia e un bronzo richiama il celeberrimo Arringatore di Pila. Si getta una nuova luce sulla Perugia etrusca e la storia dei Velimna e per questo abbiamo chiesto il parere di Maria Angela Turchetti, archeologa e direttrice del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria e dell’Ipogeo dei Volumni, presente al recente convegno internazionale “Dentro il sacro“ di Siena sugli straordinari ritrovamenti. "Di certo – racconta Turchetti – l’importanza dei Velimna, come la conosciamo dalla monumentale tomba perugina nota come Ipogeo dei Volumni, è precedente alla fase documentata dagli ex voto iscritti di San Casciano. E Perugia etrusca ha avuto un ruolo fondamentale dal III secolo agli inizi del I secolo avanti Cristo". Già, chi erano i Velimna? "Potremmo paragonarli a una delle più grandi famiglie di possidenti terrieri, di facoltosi magnati di oggi, certo in grado di partecipare alle...