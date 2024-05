Dà l’amaro a un diciassettenne: barista multato

NARNI Dà un amaro ad un 17enne: barista multato dalla poliziaper somministrazione di alcolici a minorenni. La contravvenzione, di 333 euro, è stata elevata dagli agenti della polizia amministrativa nell’ambito dei controlli in occasione della Corsa all’Anello. Il 17enne è stato affidati ai genitori. Al setaccio della Questura, esercizi pubblici e taverne del centro storico. La stessa Questura ricorda "che la somministrazione ai minori di 16 anni ha natura penale e comporta la denuncia all’autorità giudiziaria con la sospensione dell’esercizio pubblico in caso di condanna". I controlli saranno ripetuti, fa sapere la polizia, e la Questura di Terni "raccomanda il senso di responsabilità ai gestori degli esercizi pubblici e della taverne, al fine di non determinare condizioni di ubriachezza, che poi possono riverberarsi nel disturbo della quiete pubblica e nel corretto svolgimento della manifestazione".