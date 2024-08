Cronoscalata umbra, il Comitato eugubino ha aperto le iscrizioni

GUBBIO – A circa un mese dalla partenza del Trofeo Luigi Fagioli, il Comitato Eugubino Corse Automobilistiche ha aperto le iscrizioni per la 59° edizione della cronoscalata umbra, che devono essere effettuate per via telematica entro lunedì 26 agosto alle ore 23:59. Oltre che come finalissima della SuperSalita, che regala al Fagioli una più ampia visibilità e ricercatezza da parte di piloti e appassionati, nel calendario delle cronoscalate 2024 il 59° Trofeo Fagioli è valido per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) girone Nord e Sud (in questo caso con coefficiente punteggio raddoppiato), per il Tricolore Bicilindriche e per il Challenge Assominicar. Inoltre, la competizione è aperta ai piloti stranieri e alle auto storiche, alle quali da sempre Gubbio dedica un trofeo apposito. Tutto il Ceca, dunque, è al lavoro per perfezionare i dettagli dell’edizione di quest’anno, più importante che mai, per confezionare una manifestazione che si confermi ai livelli di sempre: ogni singolo aspetto viene curato nei minimi dettagli per non lasciare nulla al caso.