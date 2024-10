Cristiana Pegoraro in concerto al Gazzoli per “Gatti in vetrina“

Amore, musica e beneficenza si intrecciano nel nuovo progetto di Cristiana Pegoraro (nella foto), pianista e compositrice ternana amata e celebrata in tutto il mondo. Questo venerdì alle 21 l’artista si esibirà “a casa“ all’Auditorium Gazzoli nel concerto “Colors of Love“, che prende il nome dal suo ultimo cd dedicato alle grandi storie d’amore. Un evento che sostiene l’associazione “Gatti in vetrina“ di Nadia Panarese che da anni è in prima linea nella difesa e nella tutela degli amici felina, come casa-rifugio che funge anche da centro d’adozione. L’ingresso è a offerta libera, a partire da 20 euro. In anteprima si potrà ascoltare il programma che Cristiana suonerà a novembre alla Carnegie Hall di New York, dove è una presenza ormai fissa e sempre apprezzata.

Cuore del concerto al Gazzoli saranno le sue composizioni di “Colors of Love“ dedicate all’amore e alle grandi storie romantiche che l’artista ha presentato proprio a New York, forte del suo ruolo di del titolo di ambasciatrice di Terni, dell’Umbria e di San Valentino nel mondo