Criminalità mafiosa non strutturata

TERNI Dalla relazione del prefetto Giovanni Bruno non emerge una presenza strutturata della criminalità organizzata sul territorio. Lo riferisce la Commissione antimafia della Regione che ha ascoltato in audizone il prefetto della provincia di Terni. "Dalla relazione del prefetto, insediatosi a Terni a maggio 2022 - spiega l’assemblea umbra -, è emerso un quadro che non evidenzierebbe la presenza di strutture consolidate riconducibili alla criminalità organizzata e mafiosa. Un rischio che però non può essere escluso a priori, è emerso ancora, e che quindi richiede una attenzione costante".